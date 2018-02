Umbria in festa

Descrizione evento: Trekking di gruppo a Spello, splendido borgo umbro che conserva ancora le vestigia della sua fondazione romana. Con un trekking davvero accessibile a tutti percorreremo il Sentiero dell'Acquedotto Romano immersi nella campagna umbra fatta di dolci colline e oliveti a perdita d'occhio, ammireremo i resti dell'acquedotto fino ad arrivare al grazioso borgo di Collepino. Una volta tornati a Spello visiteremo il celebre centro storico con le sue botteghe e i suoi scorci caratteristici; chiuderemo il nostro viaggio indietro nel tempo con una super chicca irrinunciabile: la visita della monumentale Villa dei Mosaici, il sito archeologico appena inaugurato capace di offrire una cosa come 5000 metri quadrati di mosaici romani splendidamente recuperati. (Photo by Silvio Belletti)



Difficoltà escursione T (turistica) – camminata 4,5 h (soste comprese), dislivello 150 m, lunghezza 11 km



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento o k-way, abbigliamento a strati, acqua 1 lt, pasto al sacco.

__________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 8,00 parcheggio Mercatone Uno, Uscita Casello Autostradale Civitanova Marche (MC)

ore 9,30 Spello (PG)



Quota 15€ solo trekking

La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito.

Trekking Guidato.

Assicurazione RCT.



Extra (facoltativo) 10€ che comprende tour guidato del centro storico di Spello - ingresso e visita guidata presso il Museo della Villa dei Mosaici.

__________________________________________________



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 17,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.